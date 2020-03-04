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04.03.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi flaş açıklama: Beklentimiz...

SON DAKİKA HABERi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi.

"BEKLENTİMİZ ATEŞKES SAĞLAMAK"

Başkan Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını verdi..

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