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İdlib'deki 33 şehit verdiğimiz kalleş saldırı dünya basınında: Türkiye NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
KALLEŞ SALDIRI DÜNYA BASININDA: TÜRKİYE 5. MADDEYİ...

Esad  rejiminin dün düzenlediği kalleş hava saldırısında 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verilirken dünya basını, kalleş saldırıyı son dakika olarak duyurdu. saldırısı için topyekûn bir çatışma riskinin ortaya çıktığını yazdı. Alman  (DW) “, 'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip.” İfadelerini kullandı.

Uluslararası gazeteler ve haber ajansları, hava saldırısı sonucu 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesini son dakika olarak duyurdu.

Deutsche Welle (DW): , 'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Ancak böyle bir kontekste bu maddenin işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da.

Al Jazeera: Hava saldırısında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi gerilimi daha artıracak, yeni bir insani kriz dalgası tetiklenebilir.

New York Times: Türk ordusu, 'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.

Associated Press (AP): Türk yetkililer Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı, bir gündeki en büyük kayıp.

The Guardian: Türkiye, Suriye iç savaşında en kötü günü yaşadı. Rusya üç aydır 'de 'a yardım ediyor.

Le Monde: Bombardımanlar Ankara ile 'nın arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara'da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Financial Times: Saldırı, Türkiye'yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Saldırıyla, İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, NATO üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir.

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