İdlib'de alçak saldırı: 33 askerimiz şehit oldu! Usta isim son durumu A Haber ekranlarında değerlendirdi

Esad rejimi tarafından dün gece saatlerinde düzenlenen alçak saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırıdan sonra rejimin bilinen tüm hedefleri saldırı altına alındı. Bölgede sıcak saatler yaşanırken A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekrem Kızıltaş, “Hepimizin milletimizin başı sağ olsun. İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu haberini aldık. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de insanların katledilmesini önlemek için oradaydı. Buna destek vermesi beklenen birilerinin bunu misillemeye çalışması neticesinde 33 kardeşimiz şehit oldu. Soçi ve Astana süreçlerinde Türkiye, bölgede gözlem noktaları oluşturdu. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde alan kazanmak isteyen rejimin gözlem noktalarını kuşatma altına alması söz konusuydu. Cumhurbaşkanımız tarafından bu ayın sonuna kadar gözlem noktalarının etrafının boşaltılmazsa gerekenin yapılacağı söylenmişti. Bu sürenin dolmasına saatler kala alçak bir saldırıyla 33 kardeşimiz şehit edildi. Bundan sonra olacaklar için ciddi bir çizginin çekilmesi adeta bir milat olması beklenen bir saldırı. TSK bu işin suhuletle yürütülmesi için elinden geleni yapıyordu ama rejimin bilinen tüm hedeflerinin saldırı altına alındığının belirtilmesiyle bu işin artık ciddi bir hale geldiği söylenebilir." İfadelerini kullandı.