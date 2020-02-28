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İdlib’deki alçak saldırı sonrası Esad rejimine ait tüm hedefler yoğun ateş altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
ESAD REJİMİNE AİT TÜM HEDEFLER YOK EDİLİYOR

’de Esad rejiminin düzenlediği kalleş saldırı sonrası 33 askerimiz şehit düştü. Kahreden haber sonrası rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alındı ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmıyor. Rejime ve destekçilerine sert şekilde verilirken İdlib’de son 17 günde ise bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Devletin zirvesinden yapılan güvenli toplantısı sonrası da  misliyle mukabele edileceği ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalif gruplar 'deki operasyonlarda Esad rejimine ağır darbe vurdu. İdlib'de kritik öneme sahip Neyrab ve Serakib ilçesi rejim güçlerinden geri alındı. Son 17 günde bin 709 rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.

İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Rejim askerleri ateş altına alındı İDLİB OPERASYONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER! REJİM ASKERLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

TÜM HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı 'nde gerçekleştirilen 'nde namlusunu Türk askerlerine doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" dedi.

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"MİSLİYLE MUKABELE EDİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR"

İletişim Başkanı Altun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Güvenlik Zirvesi'yle ilgili açıklama yaptı. Altun, şöyle dedi:

"Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam (dün) Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Esad rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

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ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Geçmişte Ruanda'da, 'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ  AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDAKİ KOMUTA MERKEZİ'NDE

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA

Kalleş saldırının ardından Külliye'deki güvenlik zirvesi sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları anında Suriye sınırına gitti.

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