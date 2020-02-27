Son dakika: Hatay Valisi: 33 Mehmetçik şehit oldu
Son dakika haberleri... Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerini hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Vali Doğan açıklamasında, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 Mehmetçik'in şehit olduğunu açıkladı. Bir süre sonra yeniden basın mensupları karşısına çıkan Vali Doğan, şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.
Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.
Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını belirtti.
VALİ DOĞAN HATAY HALKINA SESLENDİ
9 şehit sayısının 33'e yükseldiğini belirten Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." şeklinde konuştu.
"YARALI ASKERLER ARASINDA HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN KALMADI"
Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şehit sayısına ilişkin bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:
"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler."
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birlik beraberlik zamani, bütün müslümanlar birdir.cevapla 28.02.2020 01:45
Gazamız mubarek olsun, gerekirse bu yolda öleceğizcevapla 28.02.2020 01:23
ayının suriyeden çıkma vakti gelmiştircevapla 28.02.2020 01:16
yeteeeeeeeerrrrrrrrr!!!!!!!!!!!! suriyeyi topraklarımıza katalım artık!!!!!!!!!!!cevapla 28.02.2020 00:38
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