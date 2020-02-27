Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbeti: HDP binası önündeki 2 aile daha evladına kavuştu

Son dakika haberi... Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise Alptekin (32) ve Mehmet Emin Alkan (21), ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.

Alkan ve Alptekin, daha sonra ifadelerinin alınması için sorgu odasına götürüldü.







EVLADINA KAVUŞAN AİLELER KİM?



HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu Volkan çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Mehmet Emin Alkan ve Halise Alptekin ile birlikte 11'inci aile de evladına kavuşmuş oldu.