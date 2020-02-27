Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbeti: HDP binası önündeki 2 aile daha evladına kavuştu
Son dakika haberi... Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise Alptekin (32) ve Mehmet Emin Alkan (21), ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.Diyarbakır'daki HDP binası önüne Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin, Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelen Şahize Altınkaynak ise 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin için oturma eylemine katıldı.
İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün 2 terörist ile birlikte terör örgütü PKK'dan kaçan Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
DİYARBAKIR'DA DUYGUSAL ANLAR
Diyarbakır'a getirilerek, ilk ifadeleri alınan Alptekin ve Alkan, bugün ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Mehmet Emin'in annesi Cahide Alkan da yer alırken, duygusal anlar yaşandı.
178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.
Alkan ve Alptekin, daha sonra ifadelerinin alınması için sorgu odasına götürüldü.
EVLADINA KAVUŞAN AİLELER KİM?
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu Volkan çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Mehmet Emin Alkan ve Halise Alptekin ile birlikte 11'inci aile de evladına kavuşmuş oldu.
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yazik bu ailelere… evlat acisi cok acidir.. bu örgütü destekleyen milletvekileri veya üst yöneticileri evladini göndersin!!! önce. gariban halkin cocuklarini kandirip perisan ediyolrar.cevapla 27.02.2020 12:14
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