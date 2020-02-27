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Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbeti: HDP binası önündeki 2 aile daha evladına kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
HDP ÖNÜNDEKİ 2 AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU

Son dakika haberi... 'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. (32) ve Alkan (21), ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

'daki binası önüne Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi , 'in Dargeçit ilçesinden gelen Şahize Altınkaynak ise 6 yıl önce kaçırılan kızı için oturma eylemine katıldı.



İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün 2 terörist ile birlikte terör örgütü 'dan kaçan Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, 'ın ilçesindeki 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.



DİYARBAKIR'DA DUYGUSAL ANLAR

Diyarbakır'a getirilerek, ilk ifadeleri alınan Alptekin ve Alkan, bugün ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Mehmet Emin'in annesi Cahide Alkan da yer alırken, duygusal anlar yaşandı.

178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.

Alkan ve Alptekin, daha sonra ifadelerinin alınması için sorgu odasına götürüldü.



EVLADINA KAVUŞAN AİLELER KİM?

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu Volkan çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Mehmet Emin Alkan ve Halise Alptekin ile birlikte 11'inci aile de evladına kavuşmuş oldu.

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Mehmeet Mehmeet

yazik bu ailelere… evlat acisi cok acidir.. bu örgütü destekleyen milletvekileri veya üst yöneticileri evladini göndersin!!! önce. gariban halkin cocuklarini kandirip perisan ediyolrar.

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evet0
hayır0
cevapla 27.02.2020 12:14
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