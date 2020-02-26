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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! "Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERDEN ERDOĞAN'A MESAJ

anneleri Başkan 'ın doğum gününü kutladı. Dağa kaçırılan çocukları için il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, üzerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi. Başkan Erdoğan ile ile görüşen anne , "Buradan doğum gününü kutluyoruz. Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 177'nci gününde sürüyor.

Evlat nöbetini sürdüren aileler, Erdoğan'ın 66'ncı dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi.

Diyarbakır anneleri Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı |Video DİYARBAKIR ANNELERİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI |VİDEO

"RABB'İM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Başkan Erdoğan ile anneleri temsilen telefonda görüşen , doğum gününü kutladığı Erdoğan'a "Ellerinizden öpüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Herkesin size selamı var." diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AİLELERE SELAM

Erdoğan da bütün ailelerin evlatlarına kavuşması temennisinde bulunarak selamlarını iletti. Aileler, görüşmenin ardından mutluluklarını alkışla ifade etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Biçer, doğum gününü kutlamak istedikleri Başkan Erdoğan'ın, kendileri ile irtibata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"2023'TE DE KENDİSİNİ BAŞIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Biçer, "Buradan doğum gününü yine defalarca kutluyoruz. Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin. 2023'te de kendisini başımızda görmek istiyoruz. İnşallah sonuna kadar kendisi ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baba Şeyhmus Kaya da aileler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını belirterek "Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.

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