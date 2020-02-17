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Diyarbakır'da evlat nöbetinde 7.  kavuşma! 5 yıllık hasret bitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
DİYARBAKIR'DA 7. ZAFER! ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

'ın Kayapınar ilçesinden oturma eylemine katılan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya 5 yıllık hasretin ardından sarıldı. Kavuşma anında anne baygınlık geçirdi.

Dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu. Merkez Kayapınar ilçesinden 13 Ocak'ta HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anne Ayhan, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle kızının 'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu öğrendi.

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 7. kavuşma! 5 yıllık hasret bitti DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDE 7. KAVUŞMA! 5 YILLIK HASRET BİTTİ

5 YILLIK HASRET BİTTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine, beraberinde iki oğlu ile gelen anne Ayhan, kızı Pelda ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada kızı Pelda'ya kavuşan Ayhan, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı, Kürtçe ağıt yaktı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Anne Ayhan bu sırada heyecandan baygınlık geçirdi. Pelda Ayhan, Şanlıurfa ile İstihbarat ve Şube müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, örgütten kaçarak dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 7'ye yükseldi.

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