24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.02.2020

Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 9. buluşma! Muhteber Birlik PKK'dan kaçan oğluna kavuştu | Video

Son dakika haberi... HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 22 Şubat 2020 tarihinde HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Muhteber Birlik, 2015 yılında 15 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de işe giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu Veysi Birlik’e 5 yıl aradan sonra kucaklaştı. Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

Kocaeli'den gelerek 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi (19) için oturma eylemi yapan anne Muhteber Birlik'e de müjdeli haber verildi.

İl Jandarma Komutanlığında ikna için kurulan özel bir ekibin çalışması sonucu oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini alan anne Muhteber Birlik, büyük mutluluk yaşadı.

Oğlu Behçet ile İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Birlik, 5 yıllık hasretin ardından evladı Veysi'yi bağrına bastı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Birlik, oğluna sarıldı, gözyaşı döktü.

Anne ve oğlu Behçet Birlik, bu kavuşmanın yaşanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan da 5 yıl süren ayrılığın ardından güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık hasretin ardından güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Volkan'a kavuşmuştu.

Anne Muhteber Birlik'in oğlunun da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 9'a yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tel Abyad'da 5 terörist sağ olarak yakalandı
Tel Abyad'da 5 terörist sağ olarak yakalandı
Doğu Anadolu’da yaşanan depremler büyük bir depremin habercisi mi?
Doğu Anadolu’da yaşanan depremler büyük bir depremin habercisi mi?
PKK'da çözülmeler sürüyor! 2 terörist teslim oldu
PKK'da çözülmeler sürüyor! 2 terörist teslim oldu
Esad rejimi İdlib'i böyle vurdu
Esad rejimi İdlib'i böyle vurdu
İşte kirli ittifakın fotoğrafı!
İşte kirli ittifakın fotoğrafı!
Evlat nöbetinde 9. buluşma!
Evlat nöbetinde 9. buluşma!
İran sınır kapılarında son durum ne?
İran sınır kapılarında son durum ne?
Koronavirüs nedeniyle dört sınır kapısı kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle dört sınır kapısı kapatıldı
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi!
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi!
Manisa'da korkutan deprem!
Manisa'da korkutan deprem!
İran'da bir deprem daha!
İran'da bir deprem daha!
HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'a destek sloganları!
HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'a destek sloganları!
Daha Fazla Video Göster