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Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
EVLAT NÖBETİ TUTAN BABA OĞLUNA KAVUŞTU!

Dağa kaçırılan çocuğu için İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba , polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışması sonucu evladıyla bir araya geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen 'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi.

Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı.

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2014 YILINDA DAĞA KAÇIRILMIŞTI!

Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan (17) 2014 yılında çalıştığı İstanbul'da terör örgütü yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırılmıştı. Bunun üzerine baba Melik Aslan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbete başlamıştı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden gelen baba Aslan, "Benim oğlum kayıptır. 2014 yılından beri kendisinden haber alamıyorum. İstanbul'da benim oğlumu çaldılar, götürüp sattılar" diye konuşmuştu.

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