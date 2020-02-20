Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılım artıyor! Bir aile daha HDP ve PKK'ya isyan bayrağı açtı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Çınar ilçesinden 5 yıl önce dağa götürülen kardeşi için eyleme katılan ağabey Mehmet Nur Alkan, "Kardeşim eğer beni görüyorsan duyuyorsan kaç kurtar kendini. Güvenlik güçlerine teslim ol, artık bitsin" şeklinde konuştu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen ağabey Mehmet Nur Alkan da 5 yıl önce 16 yaşında dağa götürülen kardeşi Mehmet Emin Alkan için oturma eylemine dahil oldu.





Alkan, yaptığı açıklamada, kardeşinin 2015 yılında internet kafeye gitmek üzere evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirterek, yaptıkları tüm aramalara rağmen kardeşini bulamadıklarını söyledi.





Kardeşinin geçen yıl kendisini aradığını ve terör örgütü PKK'dan kaçmak istediğini bildirdiğini aktaran Alkan, "Kardeşimin dağda olduğunu biliyorum. Bir yıldır haberimiz yok. Kardeşim eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç kurtar kendini. Güvenlik güçlerine teslim ol, artık bitsin. Buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.





GÜVENLİK GÜÇLERİ GERGİNLİĞİNİN BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ

Bu arada, oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ve il binasına giren HDP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında annelerden Ayşegül Biçer, fenalık geçirdi. Biçer'e 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri gerginliğin büyümesini önledi.