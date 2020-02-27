Son dakika: Eski Başkakan Davutoğlu'nun koruması kaldırıldı mı? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı
Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Eski Başkakan Davutoğlu'nın koruması kaldırıldı mı?" sorusuna "Mahiyetinde 63 koruma var" diyerek yanıt verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü de iddiaları açık bir dille yalanlamıştı. Soylu, Abdullah Gül ile ilgili soru üzerine ise, ''Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet vermedi. Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar, ağzımı açtırmasınlar.'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamasının o kısmı:
ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI
Gezi olaylarından sonra Türkiye'de ray değişti. Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller çocuklarımız bunun hesabını soracaklar. Yakmak yıkmak kabul edilemez. İsteklerini görüyorsunuz. 3. Boğaz köprüsünü 3. havalimanını yapmayacaksınız dediler. Sivil bir muhtıra verdiler. Ya bizim istediklerimizi yaparsınız ya Türkiye'de savaşı bitirirsiniz dediler PKK ile mücadelemizi savaş olarak nitelendiren.... Büyük yatırımlarınızı yapamazsınız dediler. Bunun Taksim'deki Gezi ile ne alakası var? Bütün büyük projeleri ortaya koydular. Siz kimsiniz Allah aşkına? Demokrasiyi bitirmek için ortaya konulan hadisenin ta kendisidir.
Masum eylem olarak değerlendirmek aklımızı peynir ekmekle yedirmek gibi bir şeydir. 'Can Dündar masum.' Nasıl masummuş Can Dündar? O gün Cumhurbaşkanlığı yaptınız bu olayları görmediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet ve güç vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar. Koltuğa oturup puro içecekler. Buna ait koruyucu çerçeve ortaya koyarsa tarihin düzeltilmesi için doğrusunu söylerim.
GEZİ DAVASINDAKİ BERAAT KARARLARI
Mahkemenin süreci içerisinde değerlendirme yapmak doğru değil ama mahkeme bitmiş. Türkiye'ye zaman kaybettirdiler.
AHMET DAVUTOĞLU'NA KORUMA KALDIRILDI MI?
Sayın Davutoğlu korunmakla mükellef bir kişidir. Sayın Davutoğlu'nun bugün 63 koruması var mahiyetinde. Bir bağ evi var arkadaşlarımız şöyle değerlendirme yapmışlar polise ihtiyacımız var etrafımız ateş çemberi her yere polis gönderiyoruz. Arkadaşlar demişler ki bağ evinde yılda bir gün kalıyor polis kalmasın kendinden 2 gün önce polis gelsin ondan önce devriye ile bunu sağlasınlar. Allah biliyor ve görüyor.''
EGM'DEN İDDİALARA YALANLAMA GELMİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram'daki bağ evinde koruma kararının kaldırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Davutoğlu'nun, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında "özel koruma statüsü"nde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu çerçevede kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti sağlandığı belirtildi.
Davutoğlu'nun yönetmelik kapsamında görevden ayrıldıktan sonra da taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak kişilerden olduğuna değinilen açıklamada, özel koruma kararının tüm koruma şekillerini kapsamasından dolayı konut ve iş yeri korumasının yönetmelik esaslarına göre yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada, "Sayın Ahmet Davutoğlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmiş̧tir." bilgisine yer verildi.
Söz konusu haberlere yansıyan Konya Meram'daki bağ evini Davutoğlu'nun çok sık kullanmadığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 4'üncü maddesindeki konut koruma tanımında açıklandığı şekilde, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoğlu'nun bulunduğu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek koruma hizmeti sağlanmasına karar verilmiş̧tir. Kamuoyuna yansıtıldığının aksine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram'daki bağ evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu değildir."
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