Diyarbakır evlat nöbetinde 8. buluşma! 6 yıllık hasret bitti
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Melik Aslan'ın 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Volkan (20), Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Volkan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluştu.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 168'nci gününe girdi.
Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken kaçırılan oğlu Volkan için eylemin 165'inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eylemde yerini aldı.
Aslan, oturma eylemini sürdürdüğü sırada oğlu Volkan'ın Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı.
Güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim olan Volkan, Diyarbakır'da ailesiyle buluştu.
Volkan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 8'e çıktı.
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