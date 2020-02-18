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Diyarbakır evlat nöbetinde 8. buluşma! 6 yıllık hasret bitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDE 8. BULUŞMA! 6 YILLIK HASRET BİTTİ

'da il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 'ın 6 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Volkan (20), 'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, 'ın ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Volkan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluştu.

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, il binası önündeki oturma eylemi 168'nci gününe girdi.



'dan gelen , 2014 yılında 'da ağabeyinin yanında çalışırken kaçırılan oğlu Volkan için eylemin 165'inci gününde HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemde yerini aldı.

Aslan, oturma eylemini sürdürdüğü sırada oğlu Volkan'ın 'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, 'ın ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı.

Güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim olan Volkan, Diyarbakır'da ailesiyle buluştu.

Volkan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 8'e çıktı.

Diyarbakır evlat nöbetinde 8. buluşma! 6 yıllık hasret bitti | Video DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDE 8. BULUŞMA! 6 YILLIK HASRET BİTTİ | VİDEO

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