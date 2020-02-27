Son dakika: FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına operasyon: 7 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM’lerde ve kafelerde toplantı organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM'lerde ve kafelerde toplantı organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.
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