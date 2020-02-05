Son dakika: Van'da ikinci çığ olayı: 23 can kaybı var

Son dakika haberi... Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 23 cansız bedene ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor. Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişi için zamana karşı yarış var. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez , Bahçesaray'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 23 cansız bedene ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor. Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişi için zamana karşı yarış var.







VAN VALİSİ DUYURDU

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bilmez, yaptığı açıklamada, "İkinci çığda 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9'u sivil olmak üzere 23 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi." dedi.

Vali Bilmez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, çığ altında kalanlara ilişkin şu an için net sayının verilemediğini söyledi.

FACİANIN OLDUĞU BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI



Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: JAK DAHİL ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



İçişleri Bakanlığı "Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi."







MSB: TSK'YA AİT UÇAK VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VAN'A GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.





İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN, VAN'DAKİ ÇIĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığa ilişkin, Elazığ Valiliği önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki ilk çığda 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayın oluşuna ilişkin bilgi veren Soylu, "Orada şoför ve muavin çığ gelince lastiklerine zincir takabilmek için dışarıdaydılar. Arabayı ve onları da sürükledi. Arama çalışmalarında minibüstekiler çıkarılmıştı. 5'i hayatını kaybetmiş. Diğerleri de canlı şekilde çıkarıldı ve hastanelere sevk edildi." diye konuştu.

Soylu, kayıp 2 kişi için gece saat 01.00'de arama çalışmalarına ara verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma devam ediyordu. Saat 12.00-12.15 arasında bir çığ geldi. Hemen yine müdahale edildi. 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler. Maalesef 8 jandarmamız, 3 de güvenlik korucumuzu kaybettik. Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz. Ben de şimdi Van'a geçiyorum."

"KURTARMA ÇUBUĞU VASITASIYLA ARAMA KURTARMACILAR ÇALIŞABİLİYORLAR"

Şu anda bölgede bir tehlikenin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Soylu, "İlk minibüsün üzerinde, minibüsü çıkardıkları yerde 4-5 metre karın altından minibüsü çıkardılar. Orada araçların ve aletlerin çalışabilmesi çok zor. Kürek ve bir çubukla, kurtarma çubuğu vasıtasıyla arama kurtarmacılar çalışabiliyorlar. İnşallah çabayla beraber şu anda çığın altında kalmış olduğunu değerlendirdiğimiz vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, kahramanlarımızı da alabilme fırsatını Allah nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu "Çığın altında kaldığı değerlendirilen kaç kişi var?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"İlk etapta Çatak Hastanesine Van'a götürülenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Bir de sabah itibariyle kaç kişi geldi konusunda, vatandaş olarak da bilgimiz yok. Bizim jandarma ve UMKE olarak bilgimiz var ama vatandaş olarak bilgimiz yok. Onun için şu anda bir sayı vermek çok doğru bir tespit ve değerlendirme olmaz. Sabah kaç sayısıyla başlanıldı, elimizde öğle çalışma esnasının fotoğrafları, vatandaşlarımızın sayıları var. Bir de Cumhurbaşkanımızın danışmanı vardı Gülşen (Orhan) Hanım o da sağ salim kurtarılanlar, hastaneye sevk edilenler arasında, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun."

AĞRI'DAN 4 KİŞİLİK UZMAN EKİP BAHÇESARAY'DAKİ ÇIĞ BÖLGESİNE GİTTİ

Ağrı Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçesaray ilçesindeki çığda kaybolan vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılmak için AFAD koordinesinde ekip oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çığ bölgesindeki çalışmalara destek olmak için ilimizden 4 kişilik bir arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma aracı ile olay bölgesine hareket edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.