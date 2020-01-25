Son dakika: Elazığ Sivrice'de artçı deprem! (Son depremler)
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
Son dakika haberine göre; merkez üssü Elazığ Sivrice olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre; depremin 5.1 şiddetinde olduğu belirtildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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