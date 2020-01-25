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Son dakika: Elazığ Sivrice'de artçı deprem! (Son depremler)

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
SON DAKİKA: ELAZIĞ SİVRİCE'DE ARTÇI DEPREM!

Son dakika haberine göre; merkez üssü Sivrice olan bir meydana geldi. son depremler verilerine göre; depremin 5.1 şiddetinde olduğu belirtildi.

'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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