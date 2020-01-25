Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde!

"ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ"



Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan cenaze namazının ardından şu açıklamayı yaptı:



"Az önce Ayşegül hanım kardeşimiz ve Muhammed Salih'in namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Ve bu konuda Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Simav'ı yaşadık, biz Düzce'yi Sakarya'yı Bolu depremini yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Ve şimdi yine bir imtihandayız.