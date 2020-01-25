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Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Başkan Erdoğan, Elazığ'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız." dedi.
Başkan Erdoğan Elazığda konuştu: Bu millet sabırla bunları aşmasını bildi |Video BAŞKAN ERDOĞAN ELAZIĞ'DA KONUŞTU: BU MİLLET SABIRLA BUNLARI AŞMASINI BİLDİ |VİDEO
Son dakika: Başkan Erdoğan Elazığa deprem bölgesine geldi |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN ELAZIĞ'A DEPREM BÖLGESİNE GELDİ |VİDEO

Giriş Tarihi: 25.01.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 17:08
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Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 6,8 şiddetinde deprem sarsılan Elazığ'a gitti.

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Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde!

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Başkan Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

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Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde!

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve 10 yaşındaki oğlu Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan aileye taziye dileklerinde bulundu.

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Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde!

Mevlana Camii'nde düzenlenecek törenin ardından anne ve oğlu Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ayşe Civelek'in eşi ve diğer oğlu da enkaz altında kaldı ve ağır yaralandı. Onların da tedavisi hastanede sürüyor.

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Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde!

"ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ"

Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan cenaze namazının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Az önce Ayşegül hanım kardeşimiz ve Muhammed Salih'in namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Ve bu konuda Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Simav'ı yaşadık, biz Düzce'yi Sakarya'yı Bolu depremini yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Ve şimdi yine bir imtihandayız.