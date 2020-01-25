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Başkan Erdoğan Elazığ'da deprem bölgesinde!
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Başkan Erdoğan, Elazığ'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız." dedi.
Giriş Tarihi: 25.01.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 17:08
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