Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan, depremde hasar gören Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalarda bulundu. Doğanyol'da 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Tüm projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, depremde hasar gören Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Doğanyol'da 4 kaybımız, bini aşkın da yaralımız var. Tüm projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak.
Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız. Bizler her şeyden önce Müslümanız. Kadere inanırız. Sabrımız imanımızın bir gereği. Bu süreci imanınızın gereği olarak bu süreci sabırla atlatıyorsunuz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah Cezayir'de ardından Gambiya, Senegal seyahatlerimiz var. Bu seyahatlerden önce deprem bölgelerimizi dolaşmak istedim.
detaylar gelecek...
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