Herkes onu konuşuyordu! Deprem uzmanı değil şarlatan çıktı!

Türkiye, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem ile büyük bir sarsıntı yaşadı. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada Dyson Lin isimli bir kişi, "İstanbul'da 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olacak" diyerek paniğe neden oldu. Bilimsel olarak depremin önceden tahmin edilmesi mümkün olamazken, aslında var olamayan "Tayvan Deprem Enstitüsü'nün" sözde yönetici olduğu iddia edilen Dyson Lin'in Tayvan hükümeti tarafından "deprem söylentileriyle paniğe yol açma" suçlamasıyla 6 bin dolar para cezası aldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 23:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





