Deprem mi oldu son dakika: 25 Ocak son depremler listesi! (AFAD Kandilli Rasathanesi)

25 Ocak son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken artçı depremler de etkisini sürdürüyor. AFAD Kandilli son depremler listesi yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 16.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 deprem meydana geldiğini, toplam 401 artçı deprem kaydedildiğini bildirdi.

Deprem mi oldu? 25 Ocak son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD Kandilli son depremler listesi araştırılıyor. Deprem mi oldu son dakika sorgulamaları sürerken, Elazığ depreminin artçıları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 22, yaralı sayısının 1234 olduğu bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 16.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 depremin meydana geldiği, toplam 401 artçı sarsıntı yaşandığı ve enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 42 olduğu belirtildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Jandarma Arama Kurtarma timleri de diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğini kullanıyor.

Bu teknikle enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşılmaya çalışılıyor.

3699 KURTARMA PERSONELİ BÖLGEDE

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 3699 arama kurtarma personeli ve 554 aracın bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

6 BİN 65 AİLE ÇADIRI, 18 BİN 720 BATTANİYE

"Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir.

TÜRK KIZILAYI BÖLGEDE

Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk etmiştir."

Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri'nin (AADYM) aktif hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama kurtarma ve sağlık destek çalışmalarının kesintisiz yürütülmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun "7 gün 24 saat" çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği belirtildi.