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Elazığ'daki deprem sonrası 398 artçı sarsıntı meydana geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
ELAZIĞ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!

'dan 'deki sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 13 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 398 olduğu belirtildi. Sivrice'de saat 11.40'ta 4,4 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'ın ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 397 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

397 ARTÇI DEPREM

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 13 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 398 olduğu belirtildi.

7 KM DERİNLİKTE YAŞANDI

Son olarak Elazığ Sivrice'de saat 11.40'da 4,4 büyükülüğünde bir artçı daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi. Depremin ardından Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice'deki sarsıntı, yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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