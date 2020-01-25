Elazığ'daki depremi sonrası Prof. Dr. Süha Özden'den önemli açıklamalar: Yeni deprem olabilir
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden A Haber’e değerlendirdi. Özden: “Yer kabuğunda oynama olmuş olabilir. 6.8’lik bir deprem gerçekleşti ve 1 dakikaya yakın sürmesi çok önemlidir. Yeryüzünde 1 buçuk metrelik bir yer değiştirme olasılığı var.” ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Süha Özden: "Doğu Anadolu fayı ya da Kuzey Anadolu fayı bu iki önemli fay sistemi üzerinde her zaman 7'ye ulaşan kimi zaman da 7'yi geçen önemli depremler yaşadık. Depremden sonra her zaman söylüyoruz, artçılar olacaktır. Bu artçılarda 6 ve 6'yı geçebilir, risk sürüyor. Yeni bir deprem oluşabilir.
"BİR ENERJİYİ GÖREMİYORUZ"
Bu segment üzerinde bir enerji açığa çıkmıştır ancak bu segment ile birlikte Doğu Anadolu fayı üzerinde birkaç segment var. Bir enerjiyi göremiyoruz. Ne kadar birikti ve ne kadarı açığa çıktı bilemiyoruz. Dolayısıyla 6.8'lik bir depremle orada bir enerjinin açığa çıkmış olma ihtimali çok yüksek.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR FAY HATTIDIR"
Deprem anında sakinliğin korunmasını önemle vurgulayan Özden: "Sakin ve dingin hareket etmek zorundayız ve önümüzdeki birkaç saatlik süre içerisinde binalardan uzak durmalıyız. Başka noktalarda hareketlilik var mı bunu gözlemlememiz gerekiyor. Hatırlatmakta fayda var, Kocaeli'nde 7.4 büyüklüğünde bir deprem olduktan 2 ay sonra ise 7.2'lik bir başka deprem gerçekleşmişti.
Dolasıyla bunları düşündüğünüz zaman bir sonraki segmentte enerjiyi transfer etme olasılığı olabilir. Bu fay sistemi Arap levhasını ve Anadolu levhasını sınırlandıran çok önemli bir fay hattıdır." şeklinde değerlendirdi.
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