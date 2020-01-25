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Son dakika deprem haberleri: Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! İşte Kandilli son depremler ekranı!

Son dakika deprem haberleri! Elazığ'da dün gece 20.55 sıralarında 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 250'ye yakın artçı sarsıntı oldu. Artçı sarsıntıların şiddeti 5.5'e kadar çıktı. Adeta beşik gibi sallanan şehrin komşuları da depremi hissetti. Depremin en şiddetli hissedildiği yerlerden biri de Malatya oldu. Malatya'da 4 vatandaş hayatını kaybederken, enkaza dönen binalar var. Elazığ'daki çalışmalar sürerken, Malatya'da hayat biraz olsun normale döndü. Ancak Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre Malatya merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkezi Pütürge olarak görünüyor. Vatandaşlar son deprem haberleri ve son sarsıntı bilgilerini araştırıyor. İşte Kandilli son depremler ekranı!

Giriş Tarihi: 25.01.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 13:57
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Son dakika deprem haberleri: Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! İşte Kandilli son depremler ekranı!

Son dakika deprem haberleri! Malatya'da 13.15 itibarıyla .5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin ana merkezi Pütürge ilçesi oldu. Elazığ'daki depremin ardından Malatya merkezli artçı sarsıntılar sürüyor. 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 250'ye yakın artı deprem gerçekleşti. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye elazığ'daki depreme odaklanırken, son depremler yakından takip ediliyor. Peki, son deprem nerede oldu? İşte Kandilli son depremler ekranı...

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Son dakika deprem haberleri: Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! İşte Kandilli son depremler ekranı!

MALATYA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Malatya, Elazığ'daki depremi en çok hisseden illerden biri oldu. Elazığ'ın komşusu olan Malatya'da yıkılan ve büyük hasar gören evler var.

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Son dakika deprem haberleri: Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! İşte Kandilli son depremler ekranı!

Kentte enkaz altından 4 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kentte evlere girilmemesi konusunda uyarılar var.

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Son dakika deprem haberleri: Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! İşte Kandilli son depremler ekranı!

KANDİLLİ SON DEPREMLER 25 OCAK

Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı ile vatandaşları anbean bilgilendiriyor. İşte rasathanein son verilerine göre Türkiye genelinde yaşanan depremler...

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Son dakika deprem haberleri: Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! İşte Kandilli son depremler ekranı!