Son dakika deprem haberleri: Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem! İşte Kandilli son depremler ekranı!

Son dakika deprem haberleri! Elazığ'da dün gece 20.55 sıralarında 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 250'ye yakın artçı sarsıntı oldu. Artçı sarsıntıların şiddeti 5.5'e kadar çıktı. Adeta beşik gibi sallanan şehrin komşuları da depremi hissetti. Depremin en şiddetli hissedildiği yerlerden biri de Malatya oldu. Malatya'da 4 vatandaş hayatını kaybederken, enkaza dönen binalar var. Elazığ'daki çalışmalar sürerken, Malatya'da hayat biraz olsun normale döndü. Ancak Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre Malatya merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkezi Pütürge olarak görünüyor. Vatandaşlar son deprem haberleri ve son sarsıntı bilgilerini araştırıyor. İşte Kandilli son depremler ekranı!

Giriş Tarihi: 25.01.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 13:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





