Son dakika: Elazığ'da bir deprem daha! Malatya'da da hissedildi! Canlı yayında deprem anı!

Elazığ'dan sonra Malatya'ya geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi'nde temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, öğretmenevindeyken Elazığ'da meydana gelen 5,1'lik deprem Malatya'da da hissedildi. O anlarda Malatya Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi'nde canlı yayında olan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğur, deprem anını böyle kaydetti.