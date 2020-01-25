Elazığ’da 6,8 şiddetinde deprem! Ölü sayısı artıyor...

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. Saat 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldi, toplam artçı sayısı ise 228.Bütün gelişmeleri Başkan Erdoğan'a aktardıklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'da gitmemiz için talimat verdi" dedi. Başkan Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız" açıklamasını yaptı. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ ve Malatya'da 22 kişinin hayatının kaybettiği, 1030 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Depremin ardından Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice'deki sarsıntı, yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

11:46: Bakan Süleyman Soylu: 39 kişi göçük altından sağ olarak kurtarıldı. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.

11.35: Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir kişi daha enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

11.20: Cumhurbaşkanlığı, Twitter hesabından "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." açıklamasını yaptı.

11.00: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik.

10.57: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlara şunları söyledi: "Sabırla inşallah çalışmalar devam ediyor. Burada dört tane daha ses duyuldu, bir tanesi alındı. Sessiz olacağız ve enkazın altındakilerin kurtarılmalarına biz de sessiz olarak yardımcı olacağız."

10:53: AFAD:"Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz bir kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır."

10.50: AFAD, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

10.50: Enkazdan 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı.

10.45: Kurtarma ekipleri 14 saat sonra Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan bir kadını daha sağ çıkardı.

10.06: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil.

10.05: AFAD, Elazığ depreminde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını duyurdu.

09.37: MSB: Deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi.

09.35: Mustafa Paşa Mahallesinde enkazda arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan bir kişi daha çıkarıldı.

09.07: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

09.02: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır.

09.12: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

08.21: AFAD: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı

07.55: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015.

07.35: Süleyman Soylu: Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor" - "İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyuldu ve çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerekiyor.

06:00 AFAD'dan yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

05:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir"

03.17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

03.09 AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1, toplamda 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye başvuran vatandaş sayısı 651'dir" denildi.

03.03 Milli Savunma Bakanlığından, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçaklarıyla Elazığ'a ulaştırılacağı bildirildi.

03.01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

02.37 Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

02.35 İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'dan 352 arama-kurtarma, 8 sağlık, 20 uzman hekim ve 30 araç deprem bölgesine hareket etti

02.25 Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.

AFAD'ın geceyarısı yaptığı açıklamaya göre, depremde Elazığ'da 13 kişi, Malatya'da 5 kişi olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor. Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı bir binada tüm gece boyunca kurtarma çalışmaları sürdü.

BAKANLARDAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Bakan Soylu, "Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." dedi. Bakan Koca ise, "Ağır yaralıların 3'ü Malatya, 2'si Elazığ'da. Elazığ'da ikisi kalp krizinden 13 kişi, Malatya'da ise 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak ve helikopter ambulansımız da hazır halde gerektiğinde hizmet veriyor olacak." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, "Artçı sarsıntılar devam ediyor, riskli binalara girmeyin." dedi.

AFAD depremden hemen sonra bölgeye hem arama kurtarma ekiplerini hem de yardım malzemelerini sevk etti. 28 ilden 418 arama kurtarma ekibiyle beraber 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye gönderildi.

DIŞARIDA SABAHLADILAR

6.8 büyüklüğündeki deprem hem merkez Elazığ'da hem de depremin hissedildiği civar illerde büyük paniğe yol açtı, halk sokaklara döküldü. Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Mardin dışında Hatay ve Adana, Mersin, Samsun, Niğde gibi şehirlerde de hissedildi. Deprem öte yandan Suriye, Irak ve İran gibi civar ülkelerde de hissedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.