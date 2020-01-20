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Son dakika: Cumhurbaşkanlığından Berlin Zirvesi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN BERLİN ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ", ’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan konulu hakkında açıklama yaptı.

Kalın "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

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