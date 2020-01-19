19 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Macron Berlin’de sohbet etti! Dikkat çeken kareler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
ERDOĞAN İLE MACRON'DAN DİKKAT ÇEKEN KARELER...

’ne katılmak üzere ’nın başkenti ’e gelen Başkan , zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti. Erdoğan ile Macron'nun verdiği pozlar bütün dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine" ilişkin ifadeleri büyük tepki toplamıştı.

'ne katılmak üzere 'nın başkenti 'e gelen Başkan , zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.



MACRON'UN NATO AÇIKLAMASI BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz sene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine" ilişkin ifadeleri büyük tepki toplamıştı.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump olmak üzere Avrupa liderleri Macron'un bu açıklamasına sert tepki göstermişti.

ERDOĞAN: ÖNCE SEN KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİR KONTROL ETTİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene Maltepe Küçükyalı'da düzenlenen Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ndeki hitabında Macron'un küstah açıklamalarına sert tepki göstererek, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?"' dedi. Fransa'nın Suriye'de bulunması konusunda da değinen Erdoğan, "Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil." şeklinde konuşmuştu.

Libya Zirvesi’nde Başkan Erdoğan rüzgarı

TRUMP: MACRON'UN 'NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ' AÇIKLAMASI ÇOK SAYGISIZCA

ABD Başkanı Donald Trump, ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söylemişti.

Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca." demişti.

Son dakika: Erdoğan'dan Macron’a sert tepki: Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir ERDOĞAN'DAN MACRON'A SERT TEPKİ: ÖNCE SEN KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİR KONTROL ETTİR





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'de, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte (sol 2) ile sohbet etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN