Son dakika: Başkan Erdoğan ile Macron Berlin’de sohbet etti! Dikkat çeken kareler...
Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti. Erdoğan ile Macron'nun verdiği pozlar bütün dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine" ilişkin ifadeleri büyük tepki toplamıştı.
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.
MACRON'UN NATO AÇIKLAMASI BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
Geçtiğimiz sene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine" ilişkin ifadeleri büyük tepki toplamıştı.
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump olmak üzere Avrupa liderleri Macron'un bu açıklamasına sert tepki göstermişti.
ERDOĞAN: ÖNCE SEN KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİR KONTROL ETTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene Maltepe Küçükyalı'da düzenlenen Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ndeki hitabında Macron'un küstah açıklamalarına sert tepki göstererek, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?"' dedi. Fransa'nın Suriye'de bulunması konusunda da değinen Erdoğan, "Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil." şeklinde konuşmuştu.
TRUMP: MACRON'UN 'NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ' AÇIKLAMASI ÇOK SAYGISIZCA
ABD Başkanı Donald Trump, ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söylemişti.
Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca." demişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'de, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte (sol 2) ile sohbet etti.
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