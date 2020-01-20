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20.01.2020

Son dakika: Cumhurbaşkanlığından Berlin Zirvesi açıklaması

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan Libya konulu Berlin Zirvesi hakkında açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

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