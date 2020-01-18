İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması
İletişim Başkanlığından yapılan açıklama "Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir" denildi.
İletişim Başkanlığı, Libya konusunda yarın Berlin'de düzenlenecek zirvede, ülkede barış ve istikrarın tesisi için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.
BERLİN'E GİDECEK
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, Libya konusunda düzenlenecek zirveye katılmak üzere, yarın Berlin'i ziyaret edeceği belirtildi.
HER SEVİYEDE YOĞUN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERDE BULUNMUŞ
Türkiye'nin, Libya'da, 2259 sayılı BMGK Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve BM himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklediği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş, keza Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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