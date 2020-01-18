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İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
AÇIKLAMA NET: SOMUT ADIMLAR BEKLENİYOR

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama "Zirvede, 'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir" denildi.

İletişim Başkanlığı, konusunda yarın 'de düzenlenecek zirvede, ülkede barış ve istikrarın tesisi için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

BERLİN'E GİDECEK

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, Libya konusunda düzenlenecek zirveye katılmak üzere, yarın Berlin'i ziyaret edeceği belirtildi.

HER SEVİYEDE YOĞUN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERDE BULUNMUŞ

'nin, Libya'da, 2259 sayılı BMGK Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklediği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş, keza Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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