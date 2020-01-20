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ABD'den 'Libya' açıklaması: Erdoğan'ın ve Putin'in, samimi taahhütleri oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
ABD'DEN LİBYA AÇIKLAMASI: ERDOĞAN VE PUTİN...

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'deki Konferansı sonrası ülkesine dönerken Libya konusunda ortaya çıkan atmosferden ümitli olduğunu belirterek, "'ın, Başkan Putin'in, samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler." ifadesini kullandı.

'nın başkenti 'de düzenlenen Konferansı'na katılan Pompeo, bu ülkeden dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konferansta kapsamlı bir ateşkese doğru önemli mesafe kat edildiğini bildiren Pompeo, "Hala yapılacak çok iş var. Karmaşık bir savaş alanı fakat 'ın, Başkan Putin'in, Başbakan Merkel'in ve Selame'nin samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler." dedi.

"ARTIK DAHA AZ ŞİDDET OLACAĞI KONUSUNDA ÜMİTLİYİM"

Pompeo, süreci yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Artık daha az şiddet olacağı konusunda ümitliyim." ifadesini kullandı. Pompeo, ilgili tüm tarafların Libya bağlamındaki silah ambargosuna uymalarını beklediğini dile getirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin ülkedeki taraflarla görüşmelerine devam edeceğini vurgulayan Pompeo, bugün düne göre daha pozitif bir noktada olduklarını söyledi.

"LİBYA'DA ÖNEMLİ ENERJİ FIRSATLARI MEVCUT"

'nin Libya'daki pozisyonunu "Amerika'nın Libya'da terörle mücadele bağlamında çıkarları var. Ayrıca Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut." sözleriyle özetleyen Pompeo, Libya'da siyasi bir çözüm için diplomatik çabalarını sürdürecekleri mesajını verdi.

Libya'da kalıcı ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve BM silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

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