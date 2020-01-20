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Sultanbeyli'de çirkin provokasyon! Cemevine 'Bitmedi' yazıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
ÇİRKİN PROVOKASYON! CEMEVİNE 'BİTMEDİ' YAZILDI

Sultanbeyli Cemevi’ne önceki gece gelen kimliği belirsiz kişiler, yönetim odası ve kafeteryanın bulunduğu binanın arka kısmındaki tuvalet kapısının camını kırarak içeriye girdi. Yerlere provokasyon amaçlı yazı yazan şahıslar, bağış kutusunda bulunan bir miktar parayı çaldı. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yönetim odasını dağıtarak evrakları karıştıran kişiler daha sonra kafeteryada bulunan bağış kumbarasını kırarak içindeki parayı aldı. Kafeteryanın camına 'ölüm', yere ise bir çarpı işareti ve 'bitmedi' yazan şüpheliler, daha sonra girdikleri yerden çıkarak kayıplara karıştı.

BU SALDIRILARI UNUTMAYACAĞIZ

Sabah cemevine gelen yöneticiler, polise haber verdi. Hürriyet'in haberine göre; Cemevi yöneticilerince yap��lan açıklamada, "Biz biliyoruz ki, ülkemizde ne inançlar, ne de halklar arasında bir sorun ya da gerginlik yoktur. Bu alçak saldırıyı yapanlara bir kere daha sesleniyoruz; İbadethanemize her ne amaçla olursa olsun yapılan bu saldırıları unutmayacağız" denildi.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Uzman. Uzman.

Bin kere seyrettik bu filmi. Bu konuda edilecek tek kelime kalmadı. Kim uzatıyorsa, provakatör de odur.

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evet0
hayır0
cevapla 20.01.2020 11:05
145 145

20263,2053,2071

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evet0
hayır0
cevapla 20.01.2020 10:54
145 145

a haberi seviyoruz ve takip ediyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2020 10:54
145 145

ortalığı karıştırmak istiyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2020 10:53
ali ali

Bunları yapan hayvandır ve hiç bir mezheple ilgisi yoktur hele müslüman hiç değildir. Provakatördür. Demekki ellerinde oynayacak az malzeme kaldı eski oyunlarını gündeme taşıyorlar. Allah hepisinin canını alsın, hepsi satılmış. Altında FETÖ, PKK gibi provakatörler var.

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hayır0
cevapla 20.01.2020 10:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

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