FOX TV, Hrant Dink davasında "delil karartan" FETÖ'cü Ercan Gün'e kol kanat gerdi!

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 13 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, FOX TV Hrant Dink cinayetinde delil kararttığı gerekçesiyle tutuklanan FETÖ'cü Ercan Gün’e sahip çıkıyor. Gün'ün, Hrant Dink cinayetinde delil kararttığı gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunmasına rağmen FOX TV Haber Planlama Müdürü olarak görevine devam etmesi dikkat çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 122 sayfalık üçüncü iddianamede, Ercan Gün'ün Hrant Dink cinayetinin medya ayağında yer aldığı şöyle ifade ediliyor:

"TUTUKLU OLMASINA RAĞMEN UNVANI DURUYOR!"



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürmesine yönelik açılan soruşturmada; Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın Türk bayrağı eline tutuşturularak zorla açtırılan görüntüleri Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi FOX TV'de kurgu haber yapan Ercan Gün tutuklu yargılanmaya devam ediyor.



Ercan Gün'ün, Hrant Dink cinayetinde delil kararttığı gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunmasına rağmen FOX TV Haber Planlama Müdürü olarak görevine devam etmesi dikkat çekiyor.







FOX TV ERCAN GÜN'E SAHİP ÇIKIYOR



FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 13 Kasım 2016 tarihinde Pantene Altın Kelebek ödüllerinde yaptığı konuşmasında Ercan Gün'e sahip çıkmıştı.



Portakal, "Biz FOX ailesi olarak, FOX yöneticileri olarak, buraya gelen arkadaşlarım olarak ve cezaevinde olan arkadaşım Ercan Gün için yüreğimizi ortaya koyup her gün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Endişelerimizle yapıyoruz, korkularımızla yapıyoruz. Endişelerin ve korkuların bizi esir almasına da izin vermiyoruz. Yapabildiğimiz müddetçe en iyi haberi yapmaya devam edeceğiz. Bu ödülünü tüm gazeteciler adına almıyorum, işini doğru düzgün yapan gerçek gazeteciler için alıyorum" demişti.







FETÖ, GÖRÜNTÜLERİ MEDYADAKİ TETİKÇİLERİ ARACILIĞIYLA YAYINLADI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 122 sayfalık üçüncü iddianamede, Ercan Gün'ün Hrant Dink cinayetinin medya ayağında yer aldığı ifade ediliyor.



İddianamede; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda cinayet sonrasında örgütün amaçları ve hedefleri doğrultusunda kamuoyu algısı oluşturmak için tetikçi Ogün Samast'ın elinde Türk Bayrağı olduğu halde fotoğraf ve görüntülerini alarak medyadaki tetikçileri aracılığıyla yayınladıkları tespit edilmiştir" deniliyor.







"GÖRÜNTÜLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SERVİS EDİLDİ"



İddianamede, Ercan Gün'ün Hrant Dink'in cinayetindeki rolü şöyle anlatılıyor:



"Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 20 Ocak 2007 tarihinde gözaltına alınan Ogün Samast'ın eline, Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince deyim yerindeyse zorla, ısrarla Türk Bayrağı tutuşturularak görüntülerinin kayda alındığı, görüntülerin bir kısmının terör örgütüyle iltisaklı şüpheli Ercan Gün tarafından terör örgütünün amaçları doğrultusunda yine terör örgütü ile iltisaklı medya kuruluşlarınca servis edildiği anlaşılmıştır."



"TÜRK BAYRAĞI SAMSUN TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE ELİNE TUTUŞTURULARAK ZORLA AÇTIRILMIŞTIR"



"Ogün Samast'ın; 'Yapılan plan gereği öldürülen Hrant Dink'in cesedinin başında Türk Bayrağı açacaktım, çevrenin kalabalık olması ve öldürülmekten korktuğum için üzerimde taşıdığım Türk Bayrağını açamadan kaçmak zorunda kaldım' şeklindeki ifadesi dikkate alındığında, kamuoyu etkisi ve algısı yaratabilmek amacıyla Ogün Samast'ın maktulün başında korkusundan açamadığı Türk Bayrağı Samsun TEM Şube Müdürlüğünde eline tutuşturularak zorla açtırılmıştır."



"FETÖ TARAFINDAN HRANT DİNK CİNAYETİ İLE HEDEFLENEN ALGININ YARATILABİLMESİ AMACIYLA MEDYA KURULUŞLARINA SERVİS EDİLMİŞTİR"



"Samsun TEM Şube Müdürlüğü'nde Ogün Samast'ın fotoğraf ve video kamera çekimleri Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılmış, görevlilerce tetikçi Ogün Samast'a zorla Türk Bayrağı açtırılmış, ayrıca Atatürk'ün 'Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terkedilemez' sözünün yer aldığı üzerinde Türk Bayrağı bulunan poster önünde de fotoğrafları çekilmiş, bu fotoğraflar daha sonra FETÖ/PDY Terör örgütünce Hrant Dink cinayeti ile hedeflenen algının yaratılabilmesi amacıyla medya kuruluşlarına servis edilmiştir."



"METİN BALTA, FOTOĞRAF ÇEKİMİNİN YAPILMASI İÇİN TALİMAT VERMİŞTİR"



"Hedeflenen algının oluşturulmasından sonra FETÖ/PDY Terör örgütünün amacı doğrultusunda asker ve emniyet bürokrasisini hedef alan tasfiyeye dönük soruşturmalara başlanmıştır. Şüpheli Metin Balta, Hrant Dink cinayetinin işlendiği tarihlerde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapmıştır. 21 Ocak 2007 tarihinde, Ogün Samast'ın Samsun TEM Şube Müdürlüğü'nde fotoğraf çekimlerinin yapılması için talimat vermiştir."



"CİNAYET GÜNÜ VE SONRASI ADEM YAVUZARSLAN, FARUK MERCAN VE EKREM DUMANLI İLE CİNAYET SONRASI YOĞUN TELEFON GÖRÜŞMESİ BULUNUYOR"



"1996 yılında FETÖ/PDY Terör örgütü ile iltisaklı olduğu nedeniyle kapatılan Zaman gazetesinde 1996 yılında muhabirliğe başlayan şüpheli Ercan GÜN halen FOX TV Haber müdürü olarak çalışmaktadır. Şüphelinin Hrant DİNK cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 günü FETÖ/PDY Terör örgütü üyeleri Adem Yavuzarslan, Faruk Mercan ve Ekrem Dumanlı ile cinayet sonrası yoğun telefon irtibatları bulunmaktadır."

GİZLİ BULUŞMA ALGISI OLUŞTURMAK İÇİN SAMSUN'A GİTTİ!

"Ercan Gün, 31 Ocak 2007 tarihinde yukarıda isimleri belirtilen irtibatlı olduğu FETÖ/PDY Terör örgütü mensuplarınca Samsun iline gönderilmiş, Samsun ilinde bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jandarma Komutanlığı santral numarasını aramış, bir süre görüştükten sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma gerçekleştirdiği algısını yaratmış, daha sonra tekrar İstanbul iline dönmüştür"



10 DAKİKA 20 SANİYELİK GÖRÜNTÜNÜN 44 SANİYESİ ALİ FUAT YILMAZER'E GÖNDERİLDİ



"Ogün Samast'ın beyanına göre 'Hrant Dink'in cesedi başında öldürülmekten korktuğu için açamadığı Türk Bayrağı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Jandarma ve Emniyet görevlilerince zorla eline tutuşturularak açtırılmış görüntüler alınmıştır. Sonradan savcılığa teslim edilen görüntüler 10 dakika 20 saniye olmasına rağmen, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Network üzerinden başında Ali Fuat Yılmazer'in bulunduğu İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğüne gönderilen görüntüler 44 saniyedir."



"ERCAN GÜN, ALİ FUAT YILMAZER'E GÖNDERİLEN 44 SANİYELİK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI"



"Tutuklu şüpheli Ercan Gün 30 Ocak 2007 tarihinde Zaman Gazetesinde halen yurt dışında kaçak olarak bulunan FETÖ/PDY nin medya tetikçileri Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan ve Faruk Mercan ile FETÖ/PDY içinde emniyet mensuplarının örgütsel konumda 'abi'liğini yapan halen yurt dışında kaçak olarak bulunan Avukat Halil İbrahim Koca ile buluşmuş, kendisine haber olarak yayınlayacağı görüntüler burada verilmesine rağmen, görüntülerin Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekildiği algısı yaratılması için 31 Ocak 2007 tarihinde Samsun iline gönderilmiştir. Kendi beyanına göre; Samsun ilinde bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan, Samsun İl Jandarma Komutanlığı santral numarasını aramış, bir süre görüştükten sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma yaptığı, görüntüleri jandarma görevlilerinden aldığı algısını oluşturmuş, daha sonra İstanbul'a geri dönmüştür. Tutuklu şüpheli Ercan Gün'ün yayınlandığı görüntüler Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü'ne network üzerinden gönderdiği 44 saniyelik görüntülerdir."



GÜN, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAMSUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NIN AÇIKLAMASINA RAĞMEN SUÇU JANDARMAYA YÜKLEDİ



"Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast'ın fotoğraf ve görüntüye alma işlemlerinin Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerde yapılmadığının 24 Ocak 2007 tarihinde kamuoyuna açılanmasına rağmen; bu görüntülerin Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekilmiş gibi şüpheli Ercan Gün tarafından 1 Şubat 2007 tarihinde yayınlanmasıyla, Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalçılar olduğu algısı yaratılarak Ergenekon operasyonlarının zemini oluşturulmuş, Hrant Dink cinayetitinin medya tetikçiliği oluşturulan kumpasla başarıyla yerine getirilmiştir."



"FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞINDA YER ALAN ŞAKİRTLERİNE SERVİS EDİLMEYECEĞİ DE ANLAŞILMAKTADIR"



"Samsun İstihbarat Şube Müdürlüğünden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube müdürlüğüne gönderilen 44 saniyelik görüntünün FETÖ'nün medya ayağında yer alan şakirtlerine servis edilmeyeceği de anlaşılmaktadır"



FETÖ'NÜN 7 ŞUBAT MİT KUMPASINDA YARGILANIYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; Ercan Gün'ün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"tan 2 bin 521 kez erişim sağladığı tespit edildi.



FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin iddianamede de Ercan Gün'ün "Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs girişimi olan olaydan dahi haberdar olabilecek düzeyde etkinliğe sahip olduğu" aktarıldı.



ERCAN GÜN'ÜN CİNAYETTEKİ ROLÜ



7 Ocak 2007: Ercan Gün, Zaman gazetesinden ayrıldı.

8 Ocak 2007: Ercan Gün, FOX TV'de işe başladı.

19 Ocak 2007: Hrant Dink, Ogün Samast tarafından öldürüldü.

20 Ocak 2007: FETÖ harekete geçti, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Ogün Samast'ın eline, Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince deyim yerindeyse zorla, ısrarla Türk Bayrağı tutuşturularak görüntüleri kayda alındı.

30 Ocak 2007: FOX TV muhabiri Ercan Gün; o dönemde Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı, Bugün gazetesi Haber Müdürü Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi editörü Faruk Mercan ve emniyet mensuplarının örgütsel konumda "abi"liğini yapan avukat Halil İbrahim Koca ile Yenibosna'da bulunan Zaman gazetesinde buluştu. Söz konusu görüşmede; Ercan Gün'e haber olarak yayınlayacağı 44 saniyelik görüntü verildi.