Galatasaray’ın bileği bükülmüyor! Aslan’dan Antalya’da gol şov
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar; Leroy Sané, Victor Osimhen, Roland Sallai ve Mauro Icardi’nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korudu. İşte mücadelede yaşananlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Leroy Sané ve Roland Sallai'nin art arda attığı gollerle kısa sürede 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da baskısını sürdüren Cimbom, 56. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı üçe çıkardı. Bu golün asistini yapan Yunus Akgün, yaklaşık bir yıl aradan sonra bir maçta ikinci kez asist yapma başarısı gösterdi.
Ev sahibi ekip Antalyaspor, 69. dakikada Van de Streek'in korner sonrası kaydettiği golle farkı ikiye indirdi. Ancak Galatasaray, oyundaki üstünlüğünü korudu.
Karşılaşmada son sözü, Sané'nin asistinde topu ağlara gönderen Mauro Icardi söyledi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor ise önümüzdeki hafta Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.
7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2
15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
(İKİNCİ YARI)
56. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yunus Akgün'ün kendi yarı sahasından attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Osimhen, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3
59. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ballet'in yerden vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düştü. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında ön direkte topla buluşan Saric'in kafasıyla aşırttığı meşin yuvarlak Osimhen'den sekti. Arka direkte boş durumda topla buluşan Van de Streek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3
77. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Sara'nın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+3. dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 1-4
Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?
- iOS 26.2 yayımlandı! O özellik çok işinize yarayacak: İşte tüm yenilikler
- Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?
- İkna yeteneğinizi katlayan sır! Konuşurken yapılan bu hareketler herkesi etkiliyor
- 9-5 çalışanlar dikkat: Yavaş yavaş hasta ediyor! Sağlığınızı korumak için 4 altın alışkanlık
- Bütün hikaye çocuklukta saklı! O hastalıkla ilgili şaşırtan gerçek
- Devler karşı karşıya! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda? Rafa Silva kadroda var mı?
- Türkiye’nin nüfus haritası değişti: En genç, en yaşlı ve en kalabalık iller hangisi?
- 13-19 Aralık A101 aktüel katalog yayımlandı: Haftanın Yıldızları indirimleri belli oldu
- Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride “Cingöz” karakterini kim canlandıracak?