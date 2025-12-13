Galatasaray’ın bileği bükülmüyor! Aslan’dan Antalya’da gol şov

Fotoğraf (AA)

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Leroy Sané ve Roland Sallai'nin art arda attığı gollerle kısa sürede 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında da baskısını sürdüren Cimbom, 56. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı üçe çıkardı. Bu golün asistini yapan Yunus Akgün, yaklaşık bir yıl aradan sonra bir maçta ikinci kez asist yapma başarısı gösterdi.