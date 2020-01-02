Son dakika: Saadet Partisi’den Libya tezkeresi kararı
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
Son dakika haberine göre Saadet Partisi’nin bugün Meclis’te oylanacak olan Libya tezkeresine “evet” oyu vereceği bildirildiSaadet Partisi'nin bugün Meclis'te oylanacak olan Libya tezkeresine "evet" oyu vereceği bildirildi
TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak.
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