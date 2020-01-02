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Son dakika: Saadet Partisi’den Libya tezkeresi kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
SAADET PARTİSİ’DEN LİBYA TEZKERESİ KARARI

Son dakika haberine göre ’nin bugün Meclis’te oylanacak olan Libya tezkeresine “evet” oyu vereceği bildirildi

'nin bugün Meclis'te oylanacak olan Libya tezkeresine "evet" oyu vereceği bildirildi

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak.
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