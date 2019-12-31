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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika Libya tezkeresi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
BAKAN AKAR'DAN FLAŞ LİBYA TEZKERESİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi , "Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir." dedi. Akar, "(Libya) Tezkereyle görev TSK'ya, MSB'ye verilecek. Yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde süreç başlamış durumda, bunun gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Hulusi , "Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.

Akar, "(Libya) Tezkereyle görev TSK'ya, MSB'ye verilecek. Yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde süreç başlamış durumda, bunun gereğini yapacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika Libya tezkeresi açıklaması MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN SON DAKİKA LİBYA TEZKERESİ AÇIKLAMASI
Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret SON DAKİKA: BAKAN HULUSİ AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİNDEN SINIRIN SIFIR NOKTASINA KRİTİK ZİYARET

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