Batı medyasının DAEŞ yalanlarına tokat gibi cevap!

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi. Türkiye’nin DAEŞ’lı militanları serbest bıraktığını söyleyen moderatöre Aybet,” Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak’tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz.” İfadelerini kullanarak batı medyasının yalanlarını bir kez daha ortaya çıkardı.

TTürkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi.



Hadsizce harekatı eleştirmeye kalkan moderatör, "Başkaları ise sizin bu koridora teröristleri gönderdiğiniz söylüyor, çünkü, DAEŞ militanları serbest bırakılıyor. Yıllardır Suriye'de terörizmi desteklediniz" diyerek Gülnur Aybet'i köşeye sıkıştırdığını düşünürken tarihi bir ders aldı.



BUNLARIN HEPSİ YALAN

Yalnızca terör destekçisi yayınları izlediği anlaşılan Channel 4 News moderatörüne Gülnur Aybet,"Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak'tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz. DAEŞ saldırılarına, koalisyondaki ülkelerin hepsinden daha çok maruz kaldık." İfadeleriyle tarihi bir ders verdi.



KÜSTAH ÇIKIŞ

Gülnur Aybet konuşmasına devam ederken Türk askerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ve öncesinde verdiği kayıpları unutan ve manipülasyon yapmaktan çekinmeyen moderatör "ikili oynuyorsunuz" diyerek büyük bir skandala imza attı. Bu cevap karşısında iyice sinirlenen Aybet,"DAEŞ militanlarını gönderdiniz şeklindeki bir yalanı ciddi ciddi dile getirmeniz haksızlık. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp..

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BİRAZ SAYGINIZ OLSUN

Türkiye'de DAEŞ terörü yüzünden ölen insanlara biraz saygınız olsun. Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşırken hayatını kaybeden askerlerimize biraz saygınız olsun. Bu söylediğiniz korkunç bir yalan." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın ne düşündüğünü bilmiyoruz diyen moderatör,"Avrupa da Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Eğer bu iki güç bloğu Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa, bu durumun davranışınızı değiştireceğini düşünüyor musunuz?" sorusunuz sordu.

Bu soruya çok net cevap veren Gülnur Aybet, ABD ve Avrupa'nın Barış Pınarı Harekatı konusunda çok yanlış bilgilendirildiğini söyleyerek, "Gerekçelerimizi her defasında net bir şekilde dile getirdik. Sınırlarımızda bir terör koridoruna asla müsaade etmeyiz" dedi. Aybet'in konuşmasını yine kesmeye çalışan moderatör küstahlaşarak, "Ama bir terör koridoru oluşturuyorsunuz" dedi. Aybet,"Oluşturmak mı? Hayır, oluşturmuyoruz" diyerek sözüne devam ederken moderatör,"Suriye'deki Kürtler terörist değil" diyerek Barış Pınarı Harekatı'nın teröristlere değil Kürtlere karşı yapıldığını iddia etti. Buna çok sinirlenen Aybet,"Bir soru sordunuz bitirmeme müsaade edin. Bir terör koridoru oluşturmuyoruz. Terör zaten var orada, bölgedeki boşluktan faydalanıyorlar." dedi.



PKK'NIN EŞ ÖRGÜTÜ OLAN YPG ORADA

Hem ABD'nin hem de AB'nin terörist olarak kabul ettiği PKK'nın eş örgütü olan YPG'nin bölgede olduğunu belirten Aybet,"Her gün sivil vatandaşlarımıza saldırı düzenlenmektedir. Şimdiye kadar bu terörü en şiddetli haliyle sonra raddeye kadar göğüsledik. Sınırlarımızdaki bu ciddi güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak için müttefiklerimizle birlikte hareket etmeye niyetliydik. Ancak bu çabalarımız işe yaramadı." dedi.



ULUSAL MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIYORUZ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullandığını aktaran Aybet, terör örgütünün bugün bile sivil vatandaşlara saldırdığını hatırlattı ve,"9 aylık bir bebek dahil, 8 sivil hayatını kaybetti" dedi. Israrla Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'yi değil sivilleri hedef aldığını belirten moderatör,"Onları bombalıyorsunuz, ne yapmalarını bekliyorsunuz?" diyerek terör savunuculuğuna soyundu. Aybet,"Biz terör örgütleriyle savaşıyoruz, Kürtlerle değil. YPG ve DAEŞ'ten kaçan 300.000 Kürt'ün şu anda Türkiye'de olduğundan haberiniz var mı? Hangi Avrupa ülkesi 300.000 Suriyeli Kürt mülteciyi ülkesine aldı?" sorusunu sordu terör sevici moderatör neye uğradığını şaşırdı.