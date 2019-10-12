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Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAKİ MEHMETÇİKLERDEN MESAJ

, Harekatı'na katılan komandoların mesajlarının yer aldığı video görüntülerini paylaştı. Komandolar mesajında, "Devletimizin imkanları, milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek" ifadelerini kullandı.

, Twitter hesabından, " harekatına katılan kahraman komandolarımızdan asil milletimize mesaj var." ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, harekata katılan Mehmetçiklerin, Türk Milleti ile anne ve babalarına gönderdikleri mesajların görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde bir komando, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla tüm terörist unsurlarını bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum. Bizi hiç düşünmesinler, devletimizin imkanları milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler." mesajını verdi.

Bir başka komando da ailesine kendisini yetiştirdikleri ve devlete hizmetleri için teşekkür ederek, "Biz buraya ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla giriyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun, annemden ve babamdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAKİ MEHMETÇİKLERDEN MESAJ
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