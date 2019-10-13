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13.10.2019

Batı medyasının DAEŞ yalanlarına tokat gibi cevap!

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi. Türkiye’nin DAEŞ’lı militanları serbest bıraktığını söyleyen moderatöre Aybet,” Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak’tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz.” İfadelerini kullanarak batı medyasının yalanlarını bir kez daha ortaya çıkardı.

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