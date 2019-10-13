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Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019
OKTAY'DAN KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'YA KINAMA

Yardımcısı , " 'nın açıklamaları 'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Oktay, 'nın 'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın terör örgütü /'ye karşı yürütülen haklı mücadelede 'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Akıncı'nın açıklamaları 'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün 'de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı'nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

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