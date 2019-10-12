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'Barış Pınarı'nda sıcak görüntü! Keskin nişancı, YPG'li teröristi avladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
KESKİN NİŞANCI, TERÖRİSTİ BÖYLE AVLADI

'nin terörün kökünü kazımak için başlattığı kapsamında Türk askerinin 'li bir teröristi avladığı görüntüler ortaya çıktı.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör yuvalarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'nı tüm hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 /'lı terörist öldürülürken, 18 köy teröristlerden temizlendi.

BOŞLUĞA BAKAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekat kapsamında öldürülen bir YPG'li teröristin ise vurulma anları ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında boşluğa bakan YPG'li terörist Türk askeri tarafından öldürüldü.

'Barış Pınarı'nda sıcak görüntü! Keskin nişancı, YPG'li teröristi avladı 'BARIŞ PINARI'NDA SICAK GÖRÜNTÜ! KESKİN NİŞANCI, YPG'Lİ TERÖRİSTİ AVLADI

3 YPG'Lİ TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Milli tarafından Rasulayn'da 3 YPG/PKK'lı terörist daha yakalandı. Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken bölgeden sıcak haberler peş peşe geliyor. Son rakamlara göre öldürülen terörist sayısı 415 olurken, Suriye Millİ Ordusu 3 teröristi daha sağ olarak yakaladı.

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