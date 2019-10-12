Ekrem İmamoğlu bebek katillerine tek laf etmeden ‘Barış’ istedi!
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin konuştu. Konuşmasından bebek katili YPG-PKK’ya tek laf etmeyen İmamoğlu, “ Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda adeta yuva yapan terör örgütü YPG-PKK'nın kökünü kazımak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Bu yıl 41. kez koşulacak İstanbul Maratonu öncesinde tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.
BEBEK KATİLLERİNE TEK LAF ETMEDİ
Geçtiğimiz aylarda Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen HDP'li belediyelere kayyım atanmış İmamoğlu'da terörle bağlantısı çıkan belediye başkanlarıyla kucaklaşmaya koşmuştu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarıyla yanyana gelmekten çekinmeyen İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada da YPG-PKK'ya tek laf etmedi.
"KAOS BİR AN ÖNCE BİTSİN"
Açıklamasında, "2 kıtaya yerleşmiş bir ülkeyiz biz. Boğaz'ın bir tarafı Avrupa, bir tarafı Asya. Bu, dünyada başka bir yerde yok. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız; barışa, huzura, demokrasiye, özgürlüğe… Bu manada tümüyle Türkiye'mizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz." İfadelerini kullanan İmamoğlu "Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu anlamda bu koşunun, barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya'dan Avrupa'ya geçerken tüm dileklerimiz barış için olsun. Elbette ki dünyanın barışı için de olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu, aynı zamanda İstanbul'un enerjisini yansıtsın. 'İstanbul Senin' cümlesiyle başlıyor olması, benim için çok değerli. Çünkü, yeni dönemin en önemli karakterini yansıtıyor." şeklinde konuştu.
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