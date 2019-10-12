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Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, BORİS JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Başbakanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Johnson'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatmış, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.

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