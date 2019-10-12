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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 459 oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 459 OLDU

Son dakika haberi... 'dan yapılan açıklamada, "'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu." denildi.

Fırat'ın doğusunda terör odaklarını temizlemek için başlatılan sürüyor.

, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 459 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 459 oldu" denildi.

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