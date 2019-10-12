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Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan darbeci Sisi yönetimi, YPG'li teröristleri Kahire'de ağırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
MISIR, TERÖRİSTLERİ AĞIRLADI!

ve Milli 'nun başlattığı askeri harekata karşı çıkan Mısır'daki darbeci Sisi rejimi /'li teröristleri Kahire'de ağırladı. Şükri, YPG'lilere destek mesajı verdi.

() ve Milli 'nun (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerine yönelik başlattığı Barış Planı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

'nin askeri harekatını kınayan Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi, harekatın 4. gününde YPG'li teröristleri Kahire'ye davet etti. Şükrü tarafından kabul edilen terörist gruba destek mesajları verildi.

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'DEN YPG'YE SİLAH DESTEĞİ MESAJI

Türkiye'nin tüm hızıyla sürerken, İsrail'den skandal bir hamle iddiası geldi. İsrail'den üst düzey bir yetkili, terör örgütü /YPG'ye silah desteği verebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Hareketı öncesinde ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası İsrail'den skandal bir hamle geleceği iddia edildi. İsrailli üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye silah desteği yapabileceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN SKANDAL AÇIKLAMA

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