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Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
TEL ABYAD'DAKİ TERÖR HEDEFLERİ OBÜS ATIŞLARIYLA VURULDU

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu.

Akçakale'nin karşısında bulunan 'daki terör örgütü / hedeflerine bugün de obüs atışları yapıldı.

Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den duyulurken sınır hattında zırhlı araçlar görüldü.

Bu arada, teröristlerin harekatın ilk gününden bu yana 'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için başvurduğu lastik ve mazot yakımı bugün de devam etti.

Yakılan lastikler ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutlar oluştu.

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