Barış Pınarı Harekatı sürerken Fatih Portakal'ın Trump paylaşımı tepki çekti
Türkiye'nin terör yuvalarını yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın ABD Başkanı Trump ile ilgili açıklamaları sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Kısa sürede Resulayn merkezinin kontrol altına alındığı 415 teröristin yok edildiği ve 18 köyün terörden arındırıldığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki aldı.
HAREKATI GÖRMEZDEN GELİYOR
Başta ABD olmak üzere Batılı ülklerin engelleme çabalarına rağmen Türkiye'nin Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında "Keşke Trump'a cevap verebilen biri çıksa" ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal'ın bu anlamsız paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
İşte Fatih Portakal'ın tepki çeken o paylaşımı:
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YAPAMAZSINIZ DEDİKLERİNİ TEK TEK YAPARAK SADECE BAŞKANIN TRUMP A DEĞİL TÜM DÜNYAYA MESAJ GEÇİLDİ AMA SENDE HAKLISIN BUNU İDRAK EDEBİLMEK İÇİN BEYİN LAZIM ÇOK ZORLAMA KENDİNİcevapla 12.10.2019 18:21
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