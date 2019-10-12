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Barış Pınarı Harekatı sürerken Fatih Portakal'ın Trump paylaşımı tepki çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
PORTAKAL'IN TRUMP PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ!

'nin terör yuvalarını yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken Ana Haber sunucusu 'ın Başkanı Trump ile ilgili açıklamaları sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Kısa sürede Resulayn merkezinin kontrol altına alındığı 415 teröristin yok edildiği ve 18 köyün terörden arındırıldığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Ana Haber sunucusu 'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki aldı.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 415 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TOPLAM 415 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

HAREKATI GÖRMEZDEN GELİYOR

Başta olmak üzere Batılı ülklerin engelleme çabalarına rağmen 'nin Başkomutan 'ın emriyle 'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında "Keşke Trump'a cevap verebilen biri çıksa" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın bu anlamsız paylaşımını gören kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte Fatih Portakal'ın tepki çeken o paylaşımı:


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MUSTAFA MUSTAFA

YAPAMAZSINIZ DEDİKLERİNİ TEK TEK YAPARAK SADECE BAŞKANIN TRUMP A DEĞİL TÜM DÜNYAYA MESAJ GEÇİLDİ AMA SENDE HAKLISIN BUNU İDRAK EDEBİLMEK İÇİN BEYİN LAZIM ÇOK ZORLAMA KENDİNİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet47
hayır1
cevapla 12.10.2019 18:21
Desphg Desphg

Adamın patronu sonuçta

Aynı Görüşte misiniz?
evet48
hayır0
cevapla 12.10.2019 17:49
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