Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşmasında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Dilovası Belediyesinin ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla, terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.D, Dilovası'ndaki evinde gözaltına alındı.
Şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
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