CHP'li Tanrıkulu'dan terör örgütüne destek
Terörle mücadele konusunda sürekli olarak PKK’nın ve FETÖ’nün yanında yer alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, bu kez Barış Pınarı Harekatı’nı hedef aldı. CHP’ye yakınlığı ile bilinen Artı TV’ye konuk olan Tanrıkulu, PKK/PYD’ye yönelik bu operasyona tüm Türkiye’nin karşı çıkması çağrısında bulundu.
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürerken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal açıklamalar geldi.
DAHA ÖNCE SİHA'LARA DA KARŞI ÇIKMIŞTI
Terörle mücadele konusunda sürekli olarak PKK'nın ve FETÖ'nün yanında yeralan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bu kez Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Artı TV'ye konuk olan Tanrıkulu, PKK/PYD'ye yönelik bu operasyona tüm Türkiye'nin karşı çıkması çağrısında bulundu. Tanrıkulu daha önce de terörle mücadelede PKK terör örgütüne büyük zarar veren SİHA'lara da karşı çıkmış ve büyük tepki toplamıştı…
İşte Tanrıkulu'nun skandal paylaşım ve açıklamaları;
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Bu yaratık zaten PKK'lı. Ne beklenir.cevapla 12.10.2019 13:37
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