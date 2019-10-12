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CHP'li Tanrıkulu'dan terör örgütüne destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
CHP'Lİ TANRIKULU'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

Terörle mücadele konusunda sürekli olarak ’nın ve ’nün yanında yer alan ’li , bu kez ’nı hedef aldı. CHP’ye yakınlığı ile bilinen Artı ’ye konuk olan Tanrıkulu, PKK/’ye yönelik bu operasyona tüm ’nin karşı çıkması çağrısında bulundu.

'nin, 'nin kuzeyine barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı başarıyla sürerken, 'li 'ndan skandal açıklamalar geldi.

DAHA ÖNCE SİHA'LARA DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Terörle mücadele konusunda sürekli olarak 'nın ve 'nün yanında yeralan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bu kez Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Artı 'ye konuk olan Tanrıkulu, PKK/'ye yönelik bu operasyona tüm Türkiye'nin karşı çıkması çağrısında bulundu. Tanrıkulu daha önce de terörle mücadelede PKK terör örgütüne büyük zarar veren 'lara da karşı çıkmış ve büyük tepki toplamıştı…

İşte Tanrıkulu'nun skandal paylaşım ve açıklamaları;

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Burhan Burhan

Bu yaratık zaten PKK'lı. Ne beklenir.

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cevapla 12.10.2019 13:37
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