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Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
TÜRKİYE'YE BİR DESTEK DE SÜRYANİ KADİM VAKFI'NDAN

Süryani Kadim Vakfı, "Ülkemizin başlattığı 'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verdi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen kapsamında 14 köy terör örgütü /'den temizlendi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Süryani Kadim Vakfı'ndan geldi.

Süryani Kadim Vakfı, "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Son dakika: STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek SON DAKİKA: STK'LARDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA TAM DESTEK
Başkan Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü! Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek BAŞKAN ERDOĞAN, İMRAN HAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ! HAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA TAM DESTEK
Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek AZERBAYCAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı MACARİSTAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK MESAJI
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK |VİDEO
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları ÜNLÜ İSİMLERDEN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN DESTEK PAYLAŞIMLARI

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