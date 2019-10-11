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Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor. Önce F-16'ların bombardımanı ile başlayan harekat akşam saatlerinde komando birliklerinin 4 koldan Kuzey Suriye'ye girmesiyle geniş kapsamlı bir harekata dönüştü. İşte Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarından itibaren yaşanan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 03:56 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 05:03
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Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.

İşte Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde yaşananlar...

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Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler

00.24: Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu.

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Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler

00:23 Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler

23:49 Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde teröristlerin ateşlediği roket ve havanların isabet ettiği Ceylanpınar'da yaralanan ve Şanlıurfa'da tedavi gören Mazlum Güneş (11), doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Mazlum Güneş'in de hayatını kaybetmesiyle gün içerisinde ilçede teröristlerin saldırısında şehit olanların sayısı 4'e yükselmiş oldu.

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Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler

23:40 Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 219 olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 219 olduğu kaydedildi.