Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor. Önce F-16'ların bombardımanı ile başlayan harekat akşam saatlerinde komando birliklerinin 4 koldan Kuzey Suriye'ye girmesiyle geniş kapsamlı bir harekata dönüştü. İşte Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarından itibaren yaşanan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 03:56 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 05:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





